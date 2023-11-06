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02:10, 6 ноября 2023Мир

В США оценили вероятность прорыва по контролю над вооружениями с КНР

В США заявили, что прорыва по контролю над вооружениями с КНР не будет

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Никаких прорывов в диалоге США и Китая по контролю над вооружениями ждать в среднесрочной перспективе не стоит. Об этом рассказал руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос, нужно ли расценивать как своеобразный прорыв даже сами возобновляющиеся американо-китайские консультации по контролю над вооружениями. «Не следует ожидать в среднесрочной перспективе никаких прорывов. Осязаемый прогресс потребует готовности к компромиссам с обеих сторон», — оценил он вероятность.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Россия получила предложение от США о продолжении диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Он добавил, что предложение поступило в письменной форме. Оно в «спокойном ключе» изучается, и ответ поступит «в должный момент», отметил он.

Оружие России
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      Марина Совина
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