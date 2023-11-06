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17:40, 6 ноября 2023Спорт

Политолог объяснил разное отношение МОК к спортсменам из России и Израиля

Политолог Алексей Мартынов заявил, что МОК политически зависит от США

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Политолог Алексей Мартынов объяснил разное отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России и Израиля. Его слова приводит Sport24.

Мартынов заявил, что МОК политически зависит от США, которые контролируют большинство международных организаций. «МОК, понимая последствия от недопуска израильтян, искусственно делит конфликт», — посчитал политолог. По его мнению, политические процессы становятся важнее Олимпийской хартии.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

После этого в организации заявили, что рекомендации МОК по отношению к россиянам являются следствием начала спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Они подчеркнули, что это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия.

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      Анастасия Борисова
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