Политолог объяснил разное отношение МОК к спортсменам из России и Израиля

Политолог Алексей Мартынов заявил, что МОК политически зависит от США

Политолог Алексей Мартынов объяснил разное отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России и Израиля. Его слова приводит Sport24.

Мартынов заявил, что МОК политически зависит от США, которые контролируют большинство международных организаций. «МОК, понимая последствия от недопуска израильтян, искусственно делит конфликт», — посчитал политолог. По его мнению, политические процессы становятся важнее Олимпийской хартии.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

После этого в организации заявили, что рекомендации МОК по отношению к россиянам являются следствием начала спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Они подчеркнули, что это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия.