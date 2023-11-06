Стало известно о состоянии введенного в кому после выстрела в живот биатлониста

Болгарского биатлониста Красимира Анева вывели из комы после выстрела в живот

Болгарского биатлониста-чемпиона Красимира Анева вывели из медикоментозной комы после выстрела в живот. О состоянии стало известно «Телеграфу».

Личный тренер спортсмена Георгий Фуртунов заявил, что в данный момент Аневу лучше, и он пришел в себя. Специалист добавил, что болгарин не может говорить, потому что интубирован, однако отвечает жестами. «С ним много всего случилось. И в личном плане, и в профессиональном», — подчеркнул он.

1 ноября Анева нашли с огнестрельным ранением недалеко от дамбы в районе города Кюстендил. Его направили в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным полиции, биатлонист сам выстрелил себе в живот.

36-летний Анев — чемпион Европы 2019 года в индивидуальной гонке. В его активе также четыре серебряные и четыре бронзовые медали европейского первенства. Спортсмен дважды становился третьим на чемпионате мира по летнему биатлону. По окончании сезона-2019/2020 болгарин завершил карьеру.