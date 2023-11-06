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03:03, 6 ноября 2023Россия

Сыну Кадырова вручили еще две награды

В КЧР вручили сыну Кадырова награды за укрепление исламских ценностей

Фото: Telegram-канал Рашида Темрезова

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову вручили еще две награды: орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой (КЧР) и орден «За заслуги перед Уммой» первой степени за укрепление исламских ценностей и вклад в развитие межнационального государства. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Он отметил, что Рамзан Кадыров вносит огромный вклад в укрепление российской государственности и обеспечение безопасности наших граждан, он воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие.

Орден Адаму Кадырову также вручил председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев.

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О решении Темрезова наградить сына Кадырова орденом стало известно 25 октября. Карачаево-Черкесия стала уже третьим российским регионом, наградившим Адама Кадырова, избившего в августе в СИЗО поджигателя Корана в Никиту Журавеля. 6 октября подросток стал Героем Чечни.

Кроме того, 24 октября сообщалось, что Кадырова-младшего наградили вторым по значимости орденом Татарстана — «Дуслык». Глава республики Рустам Минниханов лично приехал в Чечню, чтобы вручить награду.

Этому предшествовала критика поступка подростка депутатом Госсовета Татарстана Азата Хамаева, который возмутился присуждению ему звания Героя Чечни. Однако позже депутат извинился и объяснил, что сделал высказывание на эмоциях.

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