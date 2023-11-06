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14:10, 6 ноября 2023Спорт

Тренер Махачева высказался о проведении поединка бойца с Макгрегором

Мендес заявил, что бой с Макгрегором не принесет Исламу Махачеву наследия
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Paul Kane / Getty Images

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, высказался о возможном проведении поединка против ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит YouTube-канал.

«Победа над Конором не принесет ему того наследия, которого он сам хочет. Имя Конора ассоциируется с деньгами и шумихой. Если бы бой состоялся, то это бы было не по спортивным причинам», — заявил тренер.

Специалист также оценил шансы Махачева на победу в этой схватке. «Если бы это был настоящий спорт, у Конора не было бы шансов. Но с точки зрения развлечений они у него есть, потому что сейчас у него по-прежнему самое громкое имя», — добавил Мендес.

4 ноября Махачев заявил, что Макгрегор не заслуживает драться с ним. «Если он заслужит, вернется, выиграет несколько боев, то почему бы и нет?» — пояснил россиянин.

21 октября Махачев второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде. Всего в карьере 32-летний Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды.

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      Андрей Стрельцов
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