Тренер назвал три самых действенных упражнения для плоского живота

Тренер Клэкстон: планка — одно из самых действенных упражнений для мышц живота

Тренер Джек Клэкстон назвал три самых действенных упражнения для плоского живота. Его слова приводит The Sun.

По словам специалиста, наиболее эффективными упражнениями для проработки мышц живота являются планка, «альпинист» и обратные скручивания. Планку тренер посоветовал делать на предплечьях, задерживаясь в этом положении на одну минуту. Для упражнения «альпинист» необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю в течение 35 секунд.

При обратных скручиваниях исходное положение — лежа, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, ступни упираются в пол. «Оторвите ноги от пола, поднимите бедра и подтяните колени к голове настолько, насколько сможете, не отрывая спины от коврика. Затем опустите», — пояснил Клэкстон.

Ранее тренер Эшли Джой рассказала о пользе выполнения «альпиниста». «Это упражнение помогает укрепить большие группы мышц: заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, нижний отдел спины, плечи, а также ягодичные мышцы», — отметила Джой.