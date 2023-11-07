Автоколонна президента Палестины подверглась нападению

Автоколонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению

Автоколонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению. Запись с возможным моментом перестрелки публикует издание Türkiye Newspaper.

На видео запечатлен момент, когда люди в бронежилетах пробегают около дома и хватают автоматы с асфальта. После этого они забегают за автомобиль и начинают стрелять в неизвестных. Точное место, где была эта перестрелка, не раскрывается.

Утверждается, что при обстреле был тяжело ранен охранник президента. Он не смог выжить. О состоянии самого Аббаса изначально было неизвестно. При этом позднее источник РИА Новости сообщил, что президент Палестины полностью здоров и работает в офисе в Рамалле.

Предварительно, ответственность за нападение взяли на себя члены организации «Сыны Абу Джандала». Ранее они требовали от Аббаса, чтобы в течение 24 часов Палестина «атаковала Израиль».

Незадолго до этого президент Палестины встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча политиков прошла в палестинском городе Рамалла. В ходе переговоров Аббас заявил госсекретарю США о необходимости немедленного прекращения огня в Газе. В начале ноября палестинская сторона также попросила отложить визит Аббаса в Россию.

В конце октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Аббас призывает к временной остановке боевых действий. «И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — добавил посол, говоря о конфликте с Израилем в секторе Газа.