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12:22, 7 ноября 2023Мир

В Финском заливе поврежден важный российский кабель связи. Кого подозревают в аварии?

Yle: в Финском заливе был поврежден российский кабель «Балтика», идет ремонт

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

В Финском заливе был поврежден российский телекоммуникационный кабель «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград. Предположительно, инцидент произошел 8 октября, сообщает Yle.

Отмечается, что российский оператор связи «Ростелеком» 12 октября уведомил Финляндию о повреждениях, поскольку кабель частично проходит по экономической зоне страны.

По данным Министерства труда и экономического развития Финляндии, компания провела с властями переговоры о начале ремонтных работ.

Фото: @Merivartiosto

Россия начала ремонтные работы в сопровождении береговой охраны

На данный момент на месте инцидента работает судно «Спасатель Карев». Береговая охрана Финского залива (SLMV) на своей странице в X (бывший Twitter) опубликовала фото с места повреждения кабеля.

В ведомстве отметили, что контролируют исполнение закона об исключительной экономической зоне, в том числе по вопросу ее использования в западной части Финского залива, то есть там, где ведутся ремонтные работы.

В этом нет ничего беспрецедентного. Как мы знаем, время от времени морские кабели по той или иной причине обрываются, и их ремонтируют

Микко Хирвизаместитель руководителя Береговой охраны Финского залива

По словам заместителя командующего Береговой охраны Финского залива Микко Хирви, продолжительность ремонтных работ зависит от погодных условий, но они точно займут несколько дней. Он подчеркнул, что моряки от ремонтных работ не пострадают, а финская сторона позаботится о нормальном движении судов в этом районе.

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24 октября 2023

Повреждение кабеля «Балтика» может быть связано с ЧП на газопроводе Balticconnector

Микко Хирви в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat рассказал, что повреждения кабель мог получить 8 октября, то есть в то же время, когда произошло ЧП на газопроводе Balticconnector.

Ранее финская полиция обнаружила около поврежденного газопровода объект, впоследствии опознанный как корабельный якорь, который, вероятно, стал причиной инцидента. Следователи предполагают, что этим же якорем могли повредить телекоммуникационный кабель между Швецией и Эстонией.

Основным подозреваемым в аварии на Balticconnector является китайское судно под флагом Гонконга Newnew Polar Bear, чей курс проходил как раз около мест, где проложены газопровод и шведско-эстонский телекоммуникационный кабель. По предположению замглавы береговой охраны Финского залива, тот же якорь мог стать причиной повреждений российского кабеля.

Как мы знаем, в связи с аварией на газопроводе по дну должен был пройти якорь или что-то еще, и это, возможно, также стало причиной поломки кабеля. С точки зрения надзорной работы для нас это не особо актуально

Микко Хирвизаместитель руководителя Береговой охраны Финского залива

В Центральной криминальной полиции Финляндии отказались комментировать связь повреждения «Балтики» и инцидента на газопроводе Balticconnector. «Нам известно об этом, но я не буду это комментировать. Нас проинформировали о ремонтных работах, и на данном этапе мы вообще ничего не комментируем с точки зрения нашего расследования», — сказал представитель правоохранительных органов Финляндии Ристо Лохи.

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      Семен Александров
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