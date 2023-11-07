Оргии в духе Каддафи, десятки содержанок и миллионы евро. Как дети Берлускони воюют за наследство с армией его любовниц?

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони объявили войну его многочисленным любовницам. Они хотят выселить примерно 20 женщин, которые до сих пор живут в его квартирах и особняках.

При жизни политик не только давал бывшим любовницам жилье, но и обеспечивал их ежемесячным жалованием. Согласно официальной версии, таким образом он помогал женщинам, которые пострадали из-за его секс-скандалов. Его противники считали, что это была плата за молчание и даже ложь. В противном случае секс-скандалы запросто могли перерасти в очередное уголовное дело.

2500 евро в месяц получали любовницы Берлускони

Пока дело не доходило до суда, Берлускони слушал сплетни о своих любовных похождениях с нескрываемой гордостью. На склоне лет политик любил рассказывать анекдот о социологическом опросе, который якобы провели среди итальянок. Когда у них спросили, хотят ли они заняться сексом с Берлускони, 30 процентов ответили «да», а остальные сказали «Что, еще раз?»

Иногда его несдержанность приводила к проблемам, но политику всегда удавалось выкрутиться. В 2009 году его заподозрили в связи с несовершеннолетней моделью, но в тот раз суда удалось избежать. Через два года он все же стал фигурантом дела. Тогда утверждалось, что его любовницей была 17-летяя марокканская танцовщица. В конце концов Берлускони приговорили к лишению свободы сроком на семь лет, однако потом приговор был отменен. Еще одно судебное разбирательство идет прямо сейчас.

Многие женщины, которых приютил Берлускони, участвовали в его процессах и свидетельствовали в его пользу. По мнению обвинителей, именно за это они получали свое жалование. В этом случае нежелание детей Берлускони поддерживать этот гарем объяснимо: он больше не нужен ни ему, ни тем более им.

Танцовщица Карима Эль Маруг, в связи с которой подозревали Берлускони Фото: Dominic Ebenbichler / Reuters

Берлускони устраивал в своем особняке секс-вечеринки

О пристрастиях Берлускони красноречивее всего говорят обстоятельства его знакомства со второй женой — актрисой Вероникой Ларио. Впервые он увидел ее, когда она выступала в миланском театре с обнаженной грудью.

Люди, которые хорошо знали Берлускони, утверждают, что развернуться в полной мере ему не давала строгая мать. Ее не стало, когда политику был 71 год. После этого он окончательно сорвался с узды и перестал сдерживаться даже на людях. Однажды во время поездки на место разрушительного землетрясения он отвлекся от осмотра руин, чтобы поговорить с привлекательной девушкой.

«Ничего, если я пощупаю синьору?» — поинтересовался Берлускони на глазах у чиновников и журналистов

О секс-вечеринках в особняке Берлускони знали почти все. По примеру своего хорошего знакомого, ливийского диктатора Муаммара Каддафи, он называл их «бунга-бунга». «Мне казалось, что я кое-что повидала, но чтобы 20 девушек на одного мужчину — такого мне еще видеть не доводилось», — рассказывала позднее одна из участниц.

На одном из судов утверждалось, что приглашенные девушки танцевали стриптиз, предварительно нарядившись монахинями, медсестрами, полицейскими и даже известными личностями — например, президентом США Бараком Обамой или футболистом Роналдиньо. После вечеринки Берлускони выбирал одну из них и проводил с ней ночь.

Сильвио Берлускони шутит о «бунга-бунга» с участницами официального мероприятия Фото: Max Rossi / Reuters

Берлускони променял жену на любовницу вдвое моложе

В 2010-м году жена Берлускони объявила, что устала терпеть его связи с малолетками, и подала на развод. Одной из малолеток, о которых шла речь, была 17-летняя Карима Эль Маруг — та самая марокканская танцовщица, из-за которой он едва не попал за решетку.

Когда ее задержали за кражу браслета, стоившего несколько тысяч евро, Берлускони лично позвонил в полицию и наврал, что ее дядя — президент Египта Хосни Мубарак

Девушку отпустили, но после этого прокуратура взялась за самого Берлускони. Он отрицал обвинения и утверждал, что «бунга-бунга» — это всего лишь «изысканные ужины». Тем не менее следователям удалось составить список из 33 молодых женщин, которые участвовали в вечеринках, надеясь таким образом пробиться на телевидение. Они утверждали, что получали деньги за секс с политиком.

Несмотря на уголовное преследование, Берлускони не унывал и в перерывах между оргиями поддерживал роман с Франческой Паскале — своей официальной любовницей. Они познакомились, когда ей было 20 лет, а ему — 69. Девушка возглавляла неаполитанский клуб поклонников политика, а затем работала в его предвыборном штабе.

Когда Берлускони развелся с Вероникой Ларио, Паскале каждый день уговаривала его жениться на ней.и даже купила свадебное платье. Вместо этого он завел вторую любовницу, которая была еще моложе. Член итальянского парламента Марта Фашина переехала к нему на виллу еще до того, как он расстался с Паскале. Франческа узнала об этом последней, когда об этом уже написали в газетах.

Сильвио Берлускони и Франческа Паскале Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Берлускони обещал любовницам дома и миллионы евро, но не сдержал своего слова

Через год Берлускони и Фашина сыграли символическую свадьбу. На ней не было официальных лиц и священника, зато присутствовал заместитель министра культуры Италии Витторио Згарби, прославившийся фразой «проникновение необходимо для понимания».

После смерти Берлускони Фашина унаследовала 100 миллионов евро и до сих пор живет в особняке, где устраивали «бунга-бунга». Ее дети политика тоже надеются выселить

Одна из бывших любовниц Берлускони, 45-летняя Барбара Гуэрра, заявила, что он обещал подарить ей дом, как только закончится процесс. По ее словам, у нее сохранилась аудиозапись, в которой политик говорит: «Клянусь своими пятью детьми, ты получишь дом в пользование немедленно, а как только суд завершится и юристы дадут добро, я перепишу его на твое имя».

Алессандра Сорчинелли, еще одна любовница Берлускони, которой грозит выселение, утверждает, что ей обещали заплатить три миллиона евро. Это, по ее словам, тоже подтверждают аудиозаписи. Она не успела получить деньги и теперь вряд ли получит: у ее записей нет юридической силы.

Все держится на доброй воле детей политика, а она, похоже, почти иссякла. Гуэрра утверждает, что ей даже не разрешили навестить Берлускони в больнице. «Если они примут решение отозвать наше соглашение, значит, они не уважают волю того, кого больше нет с нами», — говорит Сорчинелли.