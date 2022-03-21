Берлускони сыграл «свадьбу» с любовницей на 53 года младше себя

Сильвио Берлускони и его 32-летняя любовница зарегистрировали символический брак

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сыграл символическую свадьбу с любовницей, которая на 53 года младше него. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжество состоялось в субботу, 19 марта, на «Вилле Гернетто» под Миланом. Политик пригласил около 60 гостей. Только трое из присутствующих не были его родственниками, друзьями и приближенными: неаполитанский певец Джиджи Д'Алессио, руководитель правой партии «Лига» Маттео Салвини и критик Витторио Згарби. Официального лица или священника, которые могли бы зарегистрировать брак, на «свадьбу» не позвали.

85-летний Берлускони и 32-летняя Марта Фашина, избранная в итальянский парламент от партии «Вперед, Италия», которую он возглавляет, встречались с 2020 года. Женщина переехала к нему на виллу еще до того, как он расстался с прошлой любовницей, 34-летней Франческой Паскале, которая не знала об их связи.

Очевидцы рассказывают, что на «свадьбе» Фашина была одета в белоснежное платье с шлейфом из французского кружева длиной несколько метров. Его стоимость оценивается в 20 тысяч евро (2,9 миллиона рублей). На Берлускони бы темно-синий костюм Giorgio Armani.

Сильвио Берлускони родился в 1936 году. В 1965-м он женился на 24-летней Карле Далль’Ольо и прожил с ней до 1985 года. Второй женой стала актриса Вероника Ларио, которая была на 20 лет младше Берлускони. В 2010-м она объявила, что устала терпеть его «связи с малолетками», и подала на развод.

За год до этого Берлускони обвинили в связи с несовершеннолетней моделью Ноэми Летицией, но правовых последствий та история не имела. В 2011 году политик стал фигурантом процесса по делу о связи с 17-летней танцовщицей Каримой эль-Маруг. В 2013 году его приговорили к лишению свободы на семь лет, однако позднее приговор был отменен.

Перед разводом с Ларио 74-летний политик два года жил с любовницей — 24-летней Франческой Паскале, работавшей в его предвыборном штабе. Когда брак был официально расторгнут, Паскале купила свадебное платье и каждый день уговаривала Берлускони жениться на ней, но так и не добилась его согласия. В 2020 году он бросил ее ради Марты Фашины.