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14:25, 7 ноября 2023Спорт

Буре назвал спорт номер один в России

Призер Олимпийских игр Павел Буре заявил, что футбол популярнее хоккея в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре сравнил популярность хоккея и футбола в России. Его слова приводит ТАСС.

Буре назвал футбол спортом номер один в России. «Во все времена футбол и хоккей шли особняком, но футбол все же более массовый. В него проще играть», — объяснил он.

Экс-форвард добавил, что все хоккеисты достаточно хорошо играют в футбол. «Ходить все умеют, бегать тоже. Взял мяч — и пожалуйста. А на коньках все-таки посложнее», — отметил Буре.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказались считать футбол спортом номер один в России. Роднина заявила, что отечественные футболисты ничего собой не представляют. Тарасова же отметила, что в России нет футбола.

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