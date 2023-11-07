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21:54, 7 ноября 2023Спорт

Головина номинировали на приз лучшему игроку октября в чемпионате Франции

UNFP номинировал Александра Головина на приз лучшему игроку октября в Лиге 1
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) номинировал российского полузащитника «Монако» Александра Головина на приз лучшему игроку октября в Лиге 1. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Голосование за лучшего игрока месяца проходит на сайте UNFP. Помимо россиянина на награду номинированы два игрока «Пари Сен-Жермен»: форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Варрен Заир-Эмери.

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер восхитился выступлением Головина за команду. «Он великолепен, он креативный игрок с отличной правой ногой. Я думаю, что он может добиться большего, но не хочу ставить перед ним никаких целей», — заявил Хюттер.

В октябре Головин провел в чемпионате Франции три матча, забив два мяча. Футболист перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года.

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      Андрей Стрельцов
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