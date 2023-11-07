Карпин объяснил отсутствие Захаряна и Миранчука в составе сборной России

Карпин: Миранчук и Захарян не вошли в состав сборной из-за отсутствия практики

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил отсутствие Арсена Захаряна и Алексея Миранчука в составе национальной команды на ноябрьский сбор. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Карпин рассказал, что не вызвал футболистов из-за отсутствия игровой практики. «Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы», — заявил специалист.

7 ноября был объявлен состав сборной России на ноябрьский тренировочный сбор. Среди прочих в него вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек французского «Гавра» Далер Кузяев.

Захарян с августа 2023-го выступает за испанский «Реал Сосьедад». За команду он провел восемь матчей, не отличившись результативными действиями.

Миранчук с лета 2020 года представляет итальянскую «Аталанту». В текущем сезоне он сыграл в четырех матчах, не забив ни одного мяча.