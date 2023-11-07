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15:08, 7 ноября 2023Спорт

Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

Головин и Кузяев вошли в состав сборной России на ноябрьский сбор
Александр Головин и Далер Кузяев

Александр Головин и Далер Кузяев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский тренировочный сбор. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным пригласили 29 игроков. Среди них — полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек французского «Гавра» Далер Кузяев.

Также в состав попали форвард «Спартака» Александр Соболев и нападающий ЦСКА Федор Чалов, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

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