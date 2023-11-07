Звезда «Уральских пельменей» назвал минус КВН после отхода от дел Маслякова

Юморист Рожков заявил, что шутки в КВН стали хуже после отхода от дел Маслякова

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков назвал минус КВН после отхода от дел руководителя телеигры Александра Маслякова. В интервью для шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что шутки в шоу в последнее время стали хуже.

«Я стал замечать в КВН в последнее время, когда Александр Васильевич, к сожалению, отошел от дел, что он ушел от редактуры, я вижу это — для меня это заметные изменения, и не в лучшую сторону», — заявил юморист.

По словам артиста, в телеигре появились шутки, которые Масляков не пропустил бы в эфир. «Можно посмотреть последние выпуски КВН, в каждом есть шутки, которые находятся ниже уровня, который отслеживал Александр Васильевич, они уже ниже — и это процесс плохой, они будут все ниже, ниже и ниже», — отметил участник «Уральских пельменей».

По мнению Рожкова, юмор в «Клубе веселых и находчивых» может опуститься до такого уровня, что зрители будут говорить, что телеигра уже перестала быть похожей на КВН.

Ранее Рожков резко осудил современных комиков за обилие мата в шутках, а также назвал их шоу «адским трешем». Он выразил уверенность в том, что россиянам нужно бороться за чистоту языка и избавляться от мата в речи.