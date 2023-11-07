Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

Малкин рассказал о контракте с «Питтсбургом» на четыре года и $24,4 миллиона

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин высказался о своем контракте с «Питтсбургом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам хоккеиста, он не считает, что продешевил, подписав соглашение на четыре года с зарплатой в размере шести миллионов долларов за сезон (общая сумму — 24,4 миллиона долларов). «Больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень. Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать», — сказал Малкин.

Ранее Малкин вошел в топ-3 лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив в матче с «Детройтом» 474-ю шайбу за карьеру. Выше него в этом списке располагаются только Сергей Федоров (483 гола) и Александр Овечкин (822 гола).

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года, все это время он играет за «Питтсбург». В составе этой команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли, четыре раза был участником Матча всех звезд. Также 37-летний хоккеист шесть раз брал индивидуальные награды в НХЛ, среди которых призы лучшему новичку сезона и лучшему игроку плей-офф.

