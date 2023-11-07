Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

ТАСС: АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс» на госиспытаниях

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» выполнила пуски крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс» в ходе государственных испытаний. Об этом ТАСС стало известно от близкого к военному ведомству России источника.

«АПЛ "Красноярск" в ходе государственных испытаний несколько дней назад успешно выполнила одиночные пуски крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" и сверхзвуковой ракеты "Оникс" из подводного положения из акватории Белого моря», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

АПЛ «Красноярск» стала четвертым кораблем проекта 885. Эти подлодки оснащены торпедными аппаратами и пусковыми установками, которые позволяют нести ракеты «Оникс» или «Калибр».

В августе генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что АПЛ «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», которая является пятой АПЛ проекта 885, спустят на воду в 2023 году.

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что подлодки проекта 885 отличаются малошумностью.