Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:11, 7 ноября 2023Наука и техника

Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

ТАСС: АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс» на госиспытаниях
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» выполнила пуски крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс» в ходе государственных испытаний. Об этом ТАСС стало известно от близкого к военному ведомству России источника.

«АПЛ "Красноярск" в ходе государственных испытаний несколько дней назад успешно выполнила одиночные пуски крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" и сверхзвуковой ракеты "Оникс" из подводного положения из акватории Белого моря», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

АПЛ «Красноярск» стала четвертым кораблем проекта 885. Эти подлодки оснащены торпедными аппаратами и пусковыми установками, которые позволяют нести ракеты «Оникс» или «Калибр».

В августе генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что АПЛ «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», которая является пятой АПЛ проекта 885, спустят на воду в 2023 году.

В марте военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что подлодки проекта 885 отличаются малошумностью.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

      В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

      Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

      Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

      Обустроенный гамаком московский автобус показали на видео

      Врачи спасли пассажира с остановкой сердца во время полета

      Популярная телеведущая назвала любимые места в России

      В МВД призвали ужесточить контроль за мигрантами

      Российские дети попали в больницу и отравились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости