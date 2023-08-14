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20:05, 14 августа 2023Наука и техника

Подлодку «Архангельск» спустят на воду в 2023 году

Глава ОСК: пятую подлодку проекта 885 «Ясень» спустят на воду в 2023 году

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М», которая является пятой АПЛ проекта 885, спустят на воду в 2023 году. Об этом генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил в интервью РИА Новости.

«Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний — в соответствии с графиком работ», — сказал глава корпорации.

Он отметил, что АПЛ этого же проекта «Красноярск» находится на этапе государственных испытаний. После их завершения подлодку передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

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Закладка подлодки «Архангельск» состоялась в 2015 году. Подлодки проекта 885М могут нести ракеты «Оникс», «Циркон» или «Калибр». Также корабли получили торпедные аппараты.

В июне Рахманов рассказал, что «Севмаш» передаст флоту одну подлодку проекта «Ясень-М» («Красноярск») и одну АПЛ проекта «Борей-А» («Император Александр III») до конца 2023 года.

В конце марта военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что атомные подлодки проекта «Ясень-М» отличаются малошумностью.

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