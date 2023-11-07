В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после призыва солиста учить русский

В Польше отменили выступления «Пошлой Молли» после призыва солиста учить русский

В Польше отменили концерты украинской рок-группы «Пошлая Молли» после призыва солиста Кирилла Бледного (настоящее имя — Кирилл Тимошенко) к полякам учить русский язык. Об этом написали организаторы шоу Winiary Bookings в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что выступления коллектива в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве, которые были запланированы на ноябрь и декабрь, не состоятся. От представителей «Пошлой Молли» на момент написания новости комментариев не поступало.

Ранее Кирилл Тимошенко заявил, что его бесит польский язык, и посоветовал всем, кто общается на польском, выучить русский язык и «вступить в Российскую империю». Позже Тимошенко объяснил, что его предложение было шуткой.