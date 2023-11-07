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17:08, 7 ноября 2023Культура

Солист группы «Пошлая Молли» оправдался за призыв к полякам учить русский

Солист «Пошлой Молли» оправдался за призыв к жителям Польши учить русский язык

Фото: Okras

Солист украинской группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (настоящее имя — Кирилл Тимошенко) оправдался за призыв к полякам учить русский язык. Соответствующую публикацию он сделал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Музыкант заявил, что его предложение к жителям Польши было шуткой. Он также подчеркнул, что ему жаль, если его слова неправильно поняли.

«Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но, кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл. (...) Очевидно, что это была шутка», — написал в своем посте Тимошенко, отметив, что его могли неверно понять из-за того, что «юмор не для всех».

Ранее Кирилл Бледный заявил, что его бесит польский язык. Он также посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

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      Сергей Равин
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