Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 7 ноября 2023Забота о себе

Врач предупредила мужчин об опасности орального секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская предупредила, что инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) при оральном сексе увеличивает риск развития рака гортани. Об этом пишет New York Post.

Садовская утверждает, что риск развития онкологического заболевания из-за половых связей выше у мужчин, чем у женщин. «Мужчины с большей вероятностью заболеют раком горла при оральном сексе, поскольку женщины чаще являются переносчиками ВПЧ в области половых органов», — заявила врач.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Oncology, регулярные занятия оральным сексом повышают у принимающего партнера риск возникновения рака гортани в 22 раза. Ученые объяснили, что один из видов папилломавируса человека (HPV-16), связанный с раком шейки матки, попадает на ткани языка, миндалин, мягкого неба и гортани и может провоцировать развитие новообразований.

По словам онколога Хишама Механна, ВПЧ является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем. Он уточнил, что практически все сексуально активные мужчины и женщины в какой-то момент жизни заражаются этим вирусом, но, как правило, инфекция протекает незаметно и проходит сама по себе в течение двух лет.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

Ранее голливудский актер Майкл Дуглас заявил, что оральный секс стал причиной развития у него рака гортани. Эту же причину рака языка назвал вокалист британской хэви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Неуместно ехать на Украину в это время». Трамп отверг приглашение Зеленского

      В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве

      Стало известно о разработке в России новой сельскохозяйственной культуры

      Российская артиллерия поразила районы скопления живой силы и техники ВСУ

      Переехавшая в Канаду 20 лет назад эмигрантка назвала пять плюсов жизни в России

      Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома

      Россиянина задержали за передачу данных разведке Украины

      Бразилия развернула в аэропортах тысячи военных

      Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

      Врач предупредила мужчин об опасности орального секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости