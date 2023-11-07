Врач предупредила мужчин об опасности орального секса

Врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская предупредила, что инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) при оральном сексе увеличивает риск развития рака гортани. Об этом пишет New York Post.

Садовская утверждает, что риск развития онкологического заболевания из-за половых связей выше у мужчин, чем у женщин. «Мужчины с большей вероятностью заболеют раком горла при оральном сексе, поскольку женщины чаще являются переносчиками ВПЧ в области половых органов», — заявила врач.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Oncology, регулярные занятия оральным сексом повышают у принимающего партнера риск возникновения рака гортани в 22 раза. Ученые объяснили, что один из видов папилломавируса человека (HPV-16), связанный с раком шейки матки, попадает на ткани языка, миндалин, мягкого неба и гортани и может провоцировать развитие новообразований.

По словам онколога Хишама Механна, ВПЧ является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем. Он уточнил, что практически все сексуально активные мужчины и женщины в какой-то момент жизни заражаются этим вирусом, но, как правило, инфекция протекает незаметно и проходит сама по себе в течение двух лет.

Ранее голливудский актер Майкл Дуглас заявил, что оральный секс стал причиной развития у него рака гортани. Эту же причину рака языка назвал вокалист британской хэви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон.