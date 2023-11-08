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01:00, 8 ноября 2023Спорт

«Атлетико» забил «Селтику» шесть безответных мячей в матче Лиги чемпионов

«Атлетико» разгромил «Селтик» со счетом 6:0 в матче Лиги чемпионов

Фото: Juan Medina / Reuters

«Атлетико» на своей арене разгромил «Селтик» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хозяева забили гостям шесть безответных мячей. Отличились Сауль Ньигес, Самуэл Лино, а также Антуан Гризманн и Альваро Мората, оформившие по дублю. С 23-й минуты встречи футболисты «Селтика» играли в меньшинстве, поскольку Дайдзэн Маэда получил красную карточку.

В параллельном матче «Милан» на своей арене обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1. Первый мяч в этой игре забил на 9-й минуте защитник гостей Милан Шкриньяр. У хозяев отличились Рафаэл Леау и Оливье Жиру на 12-й и 50-й минуте соответственно.

Благодаря этой победе «Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице группы F, набрав пять очков. ПСЖ расположился на второй строчке, в активе команды шесть баллов. «Атлетико» удерживает лидерство в группе Е, набрав восемь очков. «Селтик» занимает последнюю строчку, набрав один балл.

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      Ксения Курашкина
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