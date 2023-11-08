Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

Полковник Матвийчук: «летающий» танк незаменим в зоне проведения СВО

Танк Т-80 и его модернизация Т-80БВМ, которые называют «летающими», незаменимы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об уникальности «летающих» машин.

Специалист отметил, что на долгое время танк Т-80 был забыт.

«У него достаточно малый запас хода — где-то 250-300 километров. Именно поэтому многие военачальники считали, что этот танк неперспективен. Но СВО показала, что танк востребован: он великолепен для разведывательной части, а для противотанковой борьбы и вовсе незаменим, потому что имеет противотанковую 125-миллимитровую пушку, которая стреляет управляемым реактивным снарядом на дальность до семи тысяч метров», — сообщил Матвийчук.

По словам полковника в отставке, «летающий» танк уникален тем, что оснащен газотурбинной установкой.

«Она интересна двумя моментами: когда танк наступает, его практически не слышно, потому что весь гул от турбины уходит назад. Второе — танк имеет очень маленький расход масла, но в то же время повышенный расход топлива. Производство этого танка дешевле, чем производство того же Т-90, а по огневой мощи и приспособленности к боевым действиям на территории Украины он незаменим», — заявил он.

Этот танк не боится грязи, слякоти и морозов, потому что сам по себе двигатель, который на нем стоит, имеет способность запускаться в любую погоду. Так что танк Т-80 сам по себе великолепен Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Кроме того, Матвийчук отметил, что «летающий» танк по огневой мощи и по маневренности превосходит американский Abrams.

Ранее командир экипажа танка Т-80 подтвердил, что боевая машина благодаря газотурбинной силовой установке позволяет оставаться незаметным при приближении к противнику. Он добавил, что танк отличается простотой в использовании, в частности, как артиллерийская установка.

