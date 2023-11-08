Командир Т-80 отметил преимущества танка в СВО

Командир с позывным МТС: Т-80 остается незаметным при приближении к противнику

Танк Т-80 благодаря газотурбинной силовой установке позволяет оставаться незаметным при приближении к противнику, заявил командир экипажа боевой машины с позывным МТС, принимающий участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

По словам командира, танк отличается простотой в использовании, в частности, как артиллерийская установка. Боец отдельно отметил, что боевую машину не слышно, когда она подъезжает сзади. «Так как она работает на авиационном топливе, звук очень хорошо слышно сзади, но не спереди. То есть нет такого дребезжания от танка», — сказал он.

По словам командира танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Пятый, танки Т-80БВ, которые называют летающими, прекрасно зарекомендовали себя в зоне СВО.

В июле Telegram-канал «Повернутые на войне» отметил, что российские танки Т-80БВ в ходе модернизации до уровня Т-80БВМ получили дополнительную защиту корпуса и башни.