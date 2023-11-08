Российские танкисты рассказали о работе «летающих танков»

РИА: танкисты ЗВО рассказали о работе «летающих танков» Т-80БВ в зоне СВО

Танки Т-80БВ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции (СВО). Об их работе рассказал РИА Новости командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Пятый.

По словам военного, танки применяются уже порядка четырех месяцев. «В теории позволяет на дальность пяти километров, говоря простым языком, "послать снаряд в форточку"», — сказал танкист.

Боец с позывным Кэп пояснил, что данный танк называют «летающим» из-за его двигателя, «потому что мощность двигателя более 1 тысячи кубов». На боевой машине установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. По его словам, противник предпринимает попытки атаки на трех направлениях — запорожском, херсонском и донецком. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону и наступать ведут к большим потерям.