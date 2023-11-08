Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:40, 8 ноября 2023Наука и техника

Российские танкисты рассказали о работе «летающих танков»

РИА: танкисты ЗВО рассказали о работе «летающих танков» Т-80БВ в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Танки Т-80БВ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции (СВО). Об их работе рассказал РИА Новости командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Пятый.

По словам военного, танки применяются уже порядка четырех месяцев. «В теории позволяет на дальность пяти километров, говоря простым языком, "послать снаряд в форточку"», — сказал танкист.

Боец с позывным Кэп пояснил, что данный танк называют «летающим» из-за его двигателя, «потому что мощность двигателя более 1 тысячи кубов». На боевой машине установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. По его словам, противник предпринимает попытки атаки на трех направлениях — запорожском, херсонском и донецком. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону и наступать ведут к большим потерям.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы просто расслабились». Командование ВСУ обвинили в гибели более 50 бойцов. Какую цену платит Украина за халатность?

      Мужчинам назвали три способа усилить оргазм

      Пара занялась сексом в парке на глазах у детей

      Кандидат в президенты США указал на превосходство Москвы над Вашингтоном

      Франция выделит миллионы евро для фонда поддержки Украины

      Российские танкисты рассказали о работе «летающих танков»

      Посол России обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ

      Показан новый способ межзвездной передачи энергии

      В США признали обман западными элитами Зеленского

      Названы главные задачи российской армии в осенний период

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости