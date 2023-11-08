Чистая прибыль «Газпрома» рухнула почти в два раза

Чистая прибыль «Газпрома» рухнула на 44 процента за десять месяцев 2023 года

Головная компания российского газового концерна «Газпром» опубликовала результаты деятельности по итогам первых девяти месяцев этого года по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), из которых следует, что ее чистая прибыль рухнула на 44 процента в годовом выражении, с 779,798 миллиарда рублей до 446,103 миллиарда.

Выручка концерна снизилась в 1,6 раза, до 3,96 триллиона рублей, а продажи принесли убыток в размере 107,23 миллиарда рублей. В первых трех кварталах 2022 года была зафиксирована прибыль в размере 2,04 триллиона рублей.

Основной причиной такого результата стало резкое сокращение поставок в Европу, которая взяла курс на отказ от российского газа, и многократное падение цен на топливо с уровней лета прошлого года.

На этом фоне «Газпром» в конце октября сообщил о сокращении инвестиционной программы на 2023 год на 334 миллиарда рублей, что сравнимо с падением чистой прибыли, до 1,97 триллиона рублей. Компания признала, что не сможет выдержать объявленный уровень расходов из-за ситуации с доходами.

Несмотря на ухудшение ситуации для «Газпрома» на внешних рынках, правительство намерено увеличить налоговую нагрузку на компанию. Собранные средства позволят частично компенсировать потери бюджета из-за возвращения демпферного механизма.

Сама компания планирует компенсировать потерю большей части европейского рынка разворотом поставок в Азию, в первую очередь в Китай. Руководство «Газпрома» надеется в скором времени значительно увеличить транспортные мощности, хотя китайская сторона не спешит согласовывать проекты.