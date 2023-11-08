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07:31, 8 ноября 2023Спорт

Майк Тайсон назвал фаворита боя Усика и Фьюри

Майк Тайсон заявил, что Тайсон Фьюри побьет Александра Усика
Майк Тайсон

Майк Тайсон. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал фаворита боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал TNT Sports.

«Тайсон побьет Усика. Это точно, да!» — заявил экс-чемпион.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут на 2024 год, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре 2023-го. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Андрей Стрельцов
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