Майк Тайсон назвал фаворита боя Усика и Фьюри

Майк Тайсон заявил, что Тайсон Фьюри побьет Александра Усика

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал фаворита боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал TNT Sports.

«Тайсон побьет Усика. Это точно, да!» — заявил экс-чемпион.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут на 2024 год, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре 2023-го. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.