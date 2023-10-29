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12:43, 29 октября 2023Спорт

Промоутер Фьюри заявил о переносе боя с Усиком

Фрэнк Уоррен заявил, что Фьюри не будет готов к бою с Усиком в декабре 2023 года
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, заявил о переносе его боя с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит YouTube-канал Boxing King Media.

Уоррен заявил, что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре. «У него был очень тяжелый бой. Ему нужно восстановить свое тело, пройти лечение. Когда он вернется к тренировкам, то останется пять или шесть недель до боя против Усика, а это очень мало», — пояснил промоутер.

Ранее в воскресенье, 29 октября, Усик назвал точную дату поединка с Фьюри. Он заявил, что их встреча на ринге состоится 23 декабря.

28 октября Фьюри оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса в супертяжелом весе. Схватка продлилась десять раундов. Британец одержал победу раздельным решением судей.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Ксения Курашкина
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