Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Десятираундовый рейтинговый бой в супертяжелом весе по правилам бокса состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

