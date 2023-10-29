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02:32, 29 октября 2023Спорт

Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну

Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Британский боксер Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Десятираундовый рейтинговый бой в супертяжелом весе по правилам бокса состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Анастасия Борисова
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