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18:30, 8 ноября 2023Спорт

Названы лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что для начала будут полезны приседания. Вторым упражнением станет трастер, для которого нужно встать прямо, поставив ноги на ширине плеч и взяв в руки гантели. Необходимо сделать присед, а затем вернуться в исходное положение, при этом поднимая гантели над головой.

Следующим станет упражнение «скалолаз», при выполнении которого нужно встать в упор лежа на прямых руках, подтянуть правое колено к груди, затем быстро вернуть его в исходное положение, сразу же подтянуть левое колено и вернуть его в исходное положение. Последним станет берпи, состоящее из приседа, планки, отжимания и прыжка.

30 августа фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.

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      Анастасия Борисова
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