Путин оценил вклад России и Казахстана в стабильность рынка нефти

Путин: РФ, Казахстан и ОПЕК+ вносят вклад в стабильность мирового рынка нефти

Россия и Казахстан вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, Россия и Казахстан конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. «Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом», — заявил российский президент.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября. Уточнялось, что глава государства проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.