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14:30, 8 ноября 2023Наука и техника

Озвучена плата Европы на запуск спутников Galileo на ракетах Falcon 9

Европа заплатит SpaceX за два запуска ракеты Falcon 9 180 миллионов евро

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) 180 миллионов евро, которые пойдут на оплату компании SpaceX двух запусков ракеты Falcon 9 с четырьмя спутниками навигационной системы Galileo, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Об этом сообщает SpaceNews.

По его словам, первый пуск ракеты с двумя спутниками состоится в апреле 2024 года, второй — в июле. Бретон заявил, что в настоящее время ЕК и SpaceX завершают обсуждение деталей договора. Препятствием к финализации соглашения называется согласование условий безопасности для защиты чувствительных технологий, используемых на европейских навигационных космических аппаратах.

Также Бретон озвучил свое недовольство по поводу того, что европейская аэрокосмическая отрасль не смогла своевременно предоставить ракету для запуска спутников, в результате чего Европе пришлось обратиться к зарубежной стороне, тем самым поддерживая своего потенциального конкурента.

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Ранее французское издание Les Echos сообщило, что профильные министры входящих в Европейское космическое агентство (ЕКА) государств договорились просубсидировать запуски перспективной ракеты Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро.

В октябре газета The Wall Street Journal написала, что американская компания SpaceX и ЕКА подписали соглашение о выводе на орбиту четырех спутников, которые станут частью европейской навигационной системы Galileo.

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      Иван Потапов
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