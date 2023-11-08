СКР возбудил дело из-за взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР

СКР возбудил дело из-за взрыва машины экс-главы управления Народной милиции ЛНР

Следователи возбудили дело по факту взрыва автомобиля депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

Следователи и криминалисты начали осмотр места взрыва и назначали ряд судебных экспертиз, в том числе и взрывотехническую.

Теракт был совершен у дома полковника. Он не выжил. На Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года. Тогда также использовалось взрывное устройство, заложенное под его машину. В результате полковник и водитель получили ранения.