Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 8 ноября 2023Силовые структуры

Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

СКР: взрывное устройство было прикреплено к днищу машины Филипоненко
Начало событий в новости СКР возбудил дело из-за взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Неустановленное взрывное устройство было прикреплено под днищем автомобиля депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи, криминалисты и эксперты проводят детальный осмотр машины и места преступления. Назначена взрывотехническая экспертиза.

Взрывчатка была заложена под сидение водителя, сообщил ТАСС источник. Бомба сдетонировала, когда машина Филипоненко отъехала от дома на улицу Парашютную.

Подрыв квалифицирован как теракт, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Взрыв произошел у дома полковника. Он не выжил. На Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года. Тогда также использовалось взрывное устройство, заложенное под его машину. В результате полковник и водитель получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

      Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

      Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

      На Украине в очередной раз продлили военное положение

      В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

      Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

      Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

      Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

      Президента Молдавии обвинили в диктатуре

      Власти рассказали подробности обстрела города в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости