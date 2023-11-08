Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

СКР: взрывное устройство было прикреплено к днищу машины Филипоненко

Неустановленное взрывное устройство было прикреплено под днищем автомобиля депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи, криминалисты и эксперты проводят детальный осмотр машины и места преступления. Назначена взрывотехническая экспертиза.

Взрывчатка была заложена под сидение водителя, сообщил ТАСС источник. Бомба сдетонировала, когда машина Филипоненко отъехала от дома на улицу Парашютную.

Подрыв квалифицирован как теракт, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Взрыв произошел у дома полковника. Он не выжил. На Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года. Тогда также использовалось взрывное устройство, заложенное под его машину. В результате полковник и водитель получили ранения.