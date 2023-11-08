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02:55, 8 ноября 2023Мир

Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

Совбез ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по «Северным потокам»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Бразилии.

Заседание запланировано на среду, 8 ноября. Отмечается, что консультации Совбеза ООН запросила Россия. Кроме того, Москва запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.

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      Марина Совина
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