Россиянам назвали неожиданный способ справиться с укачиванием в машине

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рекомендовал зрителям от тошноты в транспорте употреблять имбирь. Выпуск, в котором медик назвал неожиданный способ справиться с укачиванием, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист отметил, что имбирь содержит компонент джинджерол, который имеет свойство облегчать симптомы укачивания.

«Поэтому рекомендуют перед каким-нибудь полетом, перед плаванием на корабле нарезать тонкими пластиночками имбирь, класть его на язык и рассасывать, потому что это действительно дает хороший эффект», — объяснил врач.

Ранее Агапкин назвал три способа избавиться от храпа. В частности, медик заявил, что в некоторых случаях при храпе помогают специальные упражнения для носоглотки.