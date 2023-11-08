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17:50, 8 ноября 2023Спорт

Валиевой предрекли победу в допинг-деле

Президент «Самбо-70» Лайшев предрек победу фигуристки Валиевой в допинг-деле
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев предрек победу российской фигуристки Камилы Валиевой в допинг-деле. Его слова приводит «Татар-Информ».

«Прошло уже столько времени, что [тренер Этери] Тутберидзе и Валиева уже победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона не знает, что еще придумать, что накидать Валиевой, чтобы нас наказать», — заявил Лайшев. По его мнению, Валиева выиграла в командном турнире Олимпийских игр 2022 года и стала одной из лучших фигуристок в мире.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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