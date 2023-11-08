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21:09, 8 ноября 2023Мир

США и Китай возобновят контакты в военной сфере

Axios: США и Китай планируют объявить о возобновлении контактов в военной сфере

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин собираются договориться о возобновлении контактов Вашингтона и Пекина в военной сфере. Отмечается, что соответствующее объявление должно состояться в ходе их встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 15 ноября, сообщает портал Axios.

По данным издания, глава МИД Китая Ван И во время недавней поездки в США оповестил американское руководство о желании Пекина восстановить каналы связи между оборонными ведомствами двух государств.

1 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.

28 октября стало известно, что во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско.

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      Марина Совина
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