США и Китай возобновят контакты в военной сфере

Axios: США и Китай планируют объявить о возобновлении контактов в военной сфере

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин собираются договориться о возобновлении контактов Вашингтона и Пекина в военной сфере. Отмечается, что соответствующее объявление должно состояться в ходе их встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 15 ноября, сообщает портал Axios.

По данным издания, глава МИД Китая Ван И во время недавней поездки в США оповестил американское руководство о желании Пекина восстановить каналы связи между оборонными ведомствами двух государств.

1 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.

28 октября стало известно, что во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско.