США и Китай возобновят контакты в военной сфере
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин собираются договориться о возобновлении контактов Вашингтона и Пекина в военной сфере. Отмечается, что соответствующее объявление должно состояться в ходе их встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 15 ноября, сообщает портал Axios.
По данным издания, глава МИД Китая Ван И во время недавней поездки в США оповестил американское руководство о желании Пекина восстановить каналы связи между оборонными ведомствами двух государств.
1 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Джо Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.
28 октября стало известно, что во время контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско.