55-летняя мать блогерши примерила ее наряд и озадачила пользователей сети

Мать блогерши Кейт Бартлетт из Нью-Йорка, США, примерила ее наряд и озадачила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на странице инфлюэнсерши в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Вначале на размещенных кадрах предстала девушка в зеленом мини-платье свободного кроя, которое имело длинные рукава и было оформлено белым кружевом. Кроме того, она надела сапоги до колен на каблуках, уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ серьгами-кольцами. Автор видео отметила, что в данном виде собиралась отправиться на ужин.

Однако затем она предложила примерить свою одежду 55-летней матери, которая полностью повторила образ дочери. При этом Бартлетт пришла к выводу, что родительница выглядит лучше в ее вещах.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Я подумала, что это один и тот же человек», «Даже не заметила разницы», «Выглядите как близнецы. Обе прекрасны!», «Как ее мать может выглядеть так молодо в 55?», «Это разные люди?», «Копировать — вставить», «Выглядят одинаково», — заявили юзеры.

В сентябре мать австралийской блогерши Саши Морпет примерила ее клубные наряды и восхитила зрителей. На размещенных кадрах 61-летняя женщина в том числе позировала в облегающем белом платье с декольте до талии и разрезом до бедра