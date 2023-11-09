55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в бикини

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала в полный рост в гостиной своего дома в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в вязаном белом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с заниженной талией и завязках на бедрах.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Абсолютная красавица», «Невероятная», «Выглядишь отлично», «Восхитительная», — отметили пользователи сети.

Ранее в ноябре колумбийско-американская актриса, ведущая и модель София Вергара показала архивные откровенные фото. На одном из кадров звезда позировала топлес на фоне моря, повернувшись спиной к камере. При этом она надела белые стринги и крупные бусы. Кроме того, знаменитость продемонстрировала фото, где предстала в черном нижнем белье.