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20:45, 3 ноября 2023Ценности

София Вергара показала архивные откровенные фото

Кадр: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, ведущая и модель София Вергара показала архивные откровенные фото. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров звезда позировала топлес на фоне моря, повернувшись спиной к камере. При этом она надела белые стринги и крупные бусы. Кроме того, в сторис она показала фото, где предстала в черном нижнем белье. Комплект состоял из кружевного полупрозрачного бюстгальтера и трусов с заниженной талией.

В подписи 51-летняя знаменитость указала, что в молодости не защищала кожу от воздействия солнечных лучей. По этой причине в настоящее время актриса восстанавливает ее посредством нового продукта Transforma собственной косметической марки под названием Toty.

Ранее в ноябре американская супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в съемке для журнала ES Magazine и восхитила фанатов. На размещенном фото 57-летняя манекенщица предстала в облегающем боди и остроносых лакированных туфлях на шпильках.

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      Карина Черных
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