57-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в облегающем боди

Американская супермодель Синди Кроуфорд приняла участие в съемке для журнала ES Magazine и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном фото 57-летняя манекенщица предстала в облегающем боди и остроносых лакированных туфлях на шпильках. Ее образ дополнила расслабленная прическа и массивное кольцо на пальце руки. Кроме того, знаменитость примерила капроновые колготки и белую рубашку.

Поклонники оценили съемку знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 20 тысяч лайков. «Самые лучшие ноги в модельном бизнесе», «Ты потрясающая», «Богиня», «Королева и ее прекрасные ноги», «Красотка», — высказывались они.

В сентябре Синди Кроуфорд вспомнила о неприятном инциденте в начале карьеры. Модель рассказала, что ей предложили съемку с известным фотографом Патриком Демаршелье в Риме. Однако он выдвинул одну просьбу — отрезать длинные волосы. Манекенщица отказалась это делать.