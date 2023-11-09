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07:50, 9 ноября 2023Спорт

Аршавин оценил формулировку «загнивающий Запад» в отношении Лондона

Футболист Андрей Аршавин заявил, что Лондон не является загнивающим Западом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о поездке в Лондон. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен оценил формулировку «загнивающий Запад» в отношении города, посчитав, что она не соответствует действительности. «Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас», — заявил Аршавин.

8 ноября Аршавин раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков. По его мнению, российские команды не уступают по классу европейским.

Аршавин играл за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он провел 105 матчей в Английской премьер-лиге, забив 23 мяча. Полузащитник также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008.

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      Анастасия Борисова
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