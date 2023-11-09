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07:53, 9 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский предложил отдать управление миром собакам

Президент Украины Зеленский: собаки правили бы миром лучше людей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире не было бы войн, если бы им правили собаки. Об этом он высказался на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

Журналисты задали Зеленскому вопрос, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он предложил отдать управление миром собакам и подчеркнул, что они бы занимались этим лучше людей.

«Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», — отметил Зеленский.

После слов украинского президента журналисты рассмеялись.

В конце октября сообщалось о потере Зеленским оптимизма после поездки в США. Он приехал на Украину, потеряв «обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками».

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