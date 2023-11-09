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15:14, 9 ноября 2023Ценности

Ирину Шейк заметили у дома Тома Брэди после новостей об их расставании

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Папарацци заметили российскую супермодель Ирину Шейк у дома американского футболиста Тома Брэди после новостей об их расставании. Об этом сообщает Page Six.

Манекенщицу сфотографировали рядом со зданием в Нью-Йорке, в котором расположены апартаменты спортсмена. Знаменитость была в длинном кожаном плаще черного цвета, сапогах на танкетке и солнцезащитных очках.

По словам анонимных источников, Шейк не пыталась скрыть свой визит, поскольку прошла в здание через главный вход. Уточняется, что у апартаментов Брэди находится подъездная дорога, с помощью которой можно проникнуть в помещение незаметно, но модель ей не воспользовалась.

В октябре инсайдеры раскрыли причину расставания Ирины Шейк и Тома Брэди. Так, стало известно, что спортсмен не смог полностью посвятить себя отношениям, поскольку в настоящий момент занят карьерой и бизнесом.

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      Мария Винар
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