Лавров ответил Байдену цитатой из Грибоедова

Лавров на слова Байдена о возвращении Украиной территорий: «блажен, кто верует»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал убеждение президента США Джо Байдена в возможности Украины вернуть территории цитатой из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят», — заявил министр.

Лавров также прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление против российских сил. «Зеленского вообще трудно комментировать, он среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать, по-моему, все очевидно», — подчеркнул он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что Байден сохраняет веру в успех контрнаступления Вооруженных сил Украины и возвращение утраченных территорий, которые вошли в состав России.