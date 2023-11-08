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22:57, 8 ноября 2023Мир

Белый дом заявил о вере Байдена в возвращение Украиной утраченных территорий

Белый дом: Байден сохраняет веру в возвращение Украиной утраченных территорий
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден сохраняет веру в успех контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и возвращение утраченных территорий, которые вошли в состав России, сообщает РИА Новости.

«Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы», — заявил Кирби.

По словам представителя американской администрации, Байден до сих пор считает, что Киев способен вернуть себе утраченные территории. Он добавил, что США намерены оказать Украине дополнительную военную поддержку до еще большего ухудшения погодных условий в зоне военного конфликта.

Ранее Кирби выразил уверенность в успехе военных операций Украины и подчеркнул, что, по его мнению, силы Киева недооценивали с самого начала конфликта с Россией.

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      Марина Совина
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