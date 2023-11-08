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22:36, 8 ноября 2023Мир

В США выразили уверенность в успехе военных операций Украины

Белый дом выразил уверенность в успехе военных операций Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Ken Cedeno / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

На брифинге для журналистов Кирби выразил уверенность в успехе военных операций Украины и подчеркнул, что по его мнению, силы Киева недооценивали с самого начала конфликта с Россией. «Мы не сомневаемся, что они смогут и дальше добиваться успеха [на поле боя]», — подчеркнул он.

Представитель Белого дом добавил, что Вашингтон продолжит военную поддержку Киева. На вопрос об оценке контрнаступления ВСУ он ответил, что об этом может говорить только украинский президент Владимир Зеленский и его командиры.

Ранее Зеленский заявил о планах продолжить наступление. Он признал, что ВСУ в настоящий момент испытывают «определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на их быстрый успех.

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      Марина Совина
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