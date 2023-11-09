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14:55, 9 ноября 2023Бывший СССР

МЧС назвало предварительное число погибших после удара ВСУ по Скадовску

МЧС: по предварительным данным после удара ВСУ по Скадовску погибли пять человек
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksei Zaitcev / Reuters

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Скадовску в Херсонской области, по предварительным данным, погибли пять человек. Такое число назвали в региональном Главном управлении МЧС, передает ТАСС.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела госпитализированы 11 местных жителей. Они попали в больницы региона с ранениями и травмами различной степени тяжести.

Утром 9 ноября Сальдо заявил, что ВСУ произвели ракетный обстрел Скадовска. Одна из ракет попала в частный сектор. Вторую ракету удалось сбить с помощью средства противовоздушной обороны (ПВО).

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      Алевтина Запольская
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