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13:29, 9 ноября 2023Спорт

Медведев возглавил один из рейтингов Forbes

Медведев стал первым в рейтинге личных брендов Forbes среди российских атлетов

Фото: Antonio Borga / Globallookpress.com

Теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов. Список спортсменов представлен на сайте издания.

На втором месте по ценности личного бренда оказалась вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях фигуристок Александра Трусова. Замкнул тройку российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Отмечается, что в рейтинг вошли только действующие спортсмены. Кроме того, список не пополнили те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября 2023 года.

Овечкин возглавляет рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. По данным издания, в сезоне-2022/2023 Овечкин получил в общей сложности 17,5 миллиона долларов без учета налогов и агентских гонораров.

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      Ксения Курашкина
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