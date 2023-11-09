Медведев возглавил один из рейтингов Forbes

Медведев стал первым в рейтинге личных брендов Forbes среди российских атлетов

Теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов. Список спортсменов представлен на сайте издания.

На втором месте по ценности личного бренда оказалась вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года в соревнованиях фигуристок Александра Трусова. Замкнул тройку российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Отмечается, что в рейтинг вошли только действующие спортсмены. Кроме того, список не пополнили те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября 2023 года.

Овечкин возглавляет рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. По данным издания, в сезоне-2022/2023 Овечкин получил в общей сложности 17,5 миллиона долларов без учета налогов и агентских гонораров.